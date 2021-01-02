Японские читатели прокомментировали на портале Yahoo News Japan новость об уходе автоконцерна Honda с российского рынка и указали на вину самой компании в потере покупателей.

Ранее стало известно, что Honda прекращает поставки новых автомобилей в Россию.

"Honda сама виновата в своем неуспехе в России. Российская публика оказалась весьма разборчивой экономически и разбирающейся в технике. Россияне хорошо понимают соотношение цена/качество. Компания предлагала россиянам модели устаревших марок без ристайлинга", — заявил Lyriq.

"На российском рынке всего присутствует около 50 иностранных автопроизводителей, и его емкость составляет более двух миллионов импортных автомобилей. Какое тут может быть место для компании с продажами в 1800 автомашин в год?" — поинтересовался Grtyphoon.

"Какую-то ошибочную стратегию ведет Honda Motors. Вот и поплатилась за это!" — отметил cinema.

"Для россиян японский автомобиль — это Lexus . А все остальное мелочь!" — предположил wks.

"Honda сама по себе машина непривлекательная. <…> Поэтому ее уход с российского рынка вполне оправдан", — отметил jichan.