Японские читатели прокомментировали на портале Yahoo News Japan новость об уходе автоконцерна Honda с российского рынка и указали на вину самой компании в потере покупателей.
Ранее стало известно, что Honda прекращает поставки новых автомобилей в Россию.
"Honda сама виновата в своем неуспехе в России. Российская публика оказалась весьма разборчивой экономически и разбирающейся в технике. Россияне хорошо понимают соотношение цена/качество. Компания предлагала россиянам модели устаревших марок без ристайлинга", — заявил Lyriq.
"На российском рынке всего присутствует около 50 иностранных автопроизводителей, и его емкость составляет более двух миллионов импортных автомобилей. Какое тут может быть место для компании с продажами в 1800 автомашин в год?" — поинтересовался Grtyphoon.
"Какую-то ошибочную стратегию ведет Honda Motors. Вот и поплатилась за это!" — отметил cinema.
"Для россиян японский автомобиль — это Lexus. А все остальное мелочь!" — предположил wks.
"Honda сама по себе машина непривлекательная. <…> Поэтому ее уход с российского рынка вполне оправдан", — отметил jichan.
В самом автоконцерне решение об уходе с российского рынка объяснили стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности. Отмечалось, что Honda не прекратит послепродажное обслуживание автомобилей, а также сохранит на российском рынке мотоциклетную и силовую технику.