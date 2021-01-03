Шлагбаумы во дворах могут оказаться вне закона 

Шлагбаумы на въездах во дворы должны автоматически открываться при пожаре, чтобы спасатели могли проехать к дому. Это закреплено в новых Правилах противопожарного режима, которые вступают в силу с 2021 года. Шлагбаумы и требования к ним в прежнем документе не упоминались. Это наводит на мысль, что большинство уже установленных заграждений с нового года окажутся вне закона. На самом деле, ничего принципиально нового в требованиях МЧС не появилось: законы и раньше обязывали собственников заботиться о том, чтобы пожарные могли свободно въезжать во дворы. Как закон открывает шлагбаумы экстренным службам, разобралась «Парламентская газета».

Всё дело в системе

Резонансный пункт Правил противопожарного режима касается правообладателей земельного участка — они должны обеспечивать «надлежащее техническое содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям». Любое препятствие для проезда пожарной техники считается нарушением, будь это сарай, дерево или шлагбаум.

Однако волнение россиян вызвало следующее требование: «система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов», установленных на проездах во дворы. Допускается открытие заграждений вручную — дежурными или консьержами, в том числе дистанционно, с помощью видео— или аудиосвязи.

Важно обратить внимание, что это требование относится именно к системам противопожарной защиты. Под ними эти же правила подразумевают сигнализацию, автоматические установки пожаротушения, оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре и так далее.

Что делать собственникам

Получается, что если в многоквартирном доме есть противопожарная «автоматика», то она теперь должна ещё и открывать шлагбаумы при срабатывании сигнализации.

Устанавливать пожарную сигнализацию в многоквартирных домах требует свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты». Эта норма обязательна для новых домов, пояснил

«Примерно с 2016 года (могу ошибаться в точной дате) застройщики ещё на стадии проектирования обязаны прописать установку противопожарной сигнализации и системы дымоудаления в высотных зданиях», — уточнил он.

По его словам, жильцы могут модернизировать заграждение под новые правила.

«Шлагбаум менять не надо, если только речь идёт не об устаревших моделях, которые нужно поднимать руками. Но мы эти модели не рассматриваем, так что да, достаточно подключить шлагбаумы к системе управления пожарной сигнализацией. Конечно, это только в том случае, если это управление в доме есть», — отметил депутат.

Если же противопожарной автоматики в доме нет, то новые правила позволяют открывать шлагбаумы при пожаре вручную — то есть поручить это дежурному или консьержу. Обычно для связи с ними на самом заграждении размещают кнопку вызова или номер телефона, а благодаря видео они могут понять, что им звонят сотрудники экстренных служб, а не желающие сэкономить на платной стоянке.

Ничего нового

Новая редакция Правил противопожарного режима не вводит новых требований, пояснили «Парламентской газете» в пресс-службе МЧС.

«Правилами не устанавливаются новые ограничения, а конкретизируются ранее существующие требования на основании причин и последствий крупных пожаров», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что из новых правил исключены устаревшие, дублирующие и избыточные требования.

«Шлагбаумы на придворовых территориях можно обустраивать при условии, если они не препятствуют проезду спецтехники к месту пожара или происшествия. Проезд должен обеспечиваться в автоматическом режиме или специальным дежурным», — уточнили в пресс-службе МЧС.

По сути, документ лишь указывает, как именно нужно обеспечивать проезд пожарных расчётов во дворы. Потому что обязанность собственников шлагбаума заботиться о свободном доступе пожарных во двор уже давно закреплена в законодательстве.

Например, с 2008 года действует Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Он относит обеспечение беспрепятственного доступа пожарных к месту возгорания к первичным мерам безопасности, которые обязательны к исполнению.

Как поставить шлагбаум

Первым делом жильцам, желающим защитить свой двор от чужих авто, нужно провести общее собрание, на котором эту идею поддержит две трети собственников.

Затем, как правило, вопрос согласовывают с местными властями. В Москве, например, совет депутатов может не разрешить установку шлагбаума, если проект его размещения не обеспечивает круглосуточный беспрепятственный проезд экстренных служб. В ряде других регионов собственники сами согласовывают проект с пожарной инспекций и ГИБДД — без их слова местные администрации не согласовывают установку заграждений. Такой порядок действует, например, в Московской области.

Но все эти нюансы закреплены в местном законодательстве, тогда как на федеральном уровне такой нормы нет, утверждает Александр Васильев.

Демонтировать шлагбаум возможно только по судебному решению, добавил он.

«Потому что сейчас у нас в стране нет регламентирующих правил, кроме как в столице. Если ты собственник жилья, то некапитальные строения ты можешь ставить столько, сколько хочешь, но по согласованию с другими собственниками», — уточнил депутат.

Закон позволяет пожарным машинам сносить шлагбаумы, если они мешают им проехать к месту происшествия. В этом случае спасатели не станут возмещать ущерб собственникам. Более того, если шлагбаум повредит машину, то им придётся ещё и оплачивать её ремонт.

Не стоит забывать о штрафах, полагающихся за нарушение требований пожарной безопасности: согласно КоАП РФ, гражданам придётся заплатить 2-3 тысячи рублей, должностным лицам — 6-15 тысяч рублей, ИП — 20-30 тысяч рублей, юрлицам — 150-200 тысяч рублей.