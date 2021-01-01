Путин поручил создать автобус на водороде к 2023 году 

Несколько дней назад в ходе встречи Владимира Путина Михаила Мишустина обсуждался вопрос относительно развития городского транспорта в РФ. Глава государства акцентировал внимание на необходимости разработать автобус для эксплуатации в условиях города, работающий на водороде, и определил срок появления такого вида транспорта — к 2023 году.

На правительственном интернет-портале обнародовали стенограмму беседы Путина и Мишустина. В публикации переданы слова российского президента о необходимости продолжать реализацию планов в отношении развития городского транспорта. При этом он подчёркивает, что к газомоторному транспорту, активно внедряющемуся в России, к 2023 году должны присоединится и водородные автобусы. Однако и это ещё не всё и следующим шагом глава государства определил разработку локомотивов на водороде, правда, в этом случае об определённых сроках речь пока не идёт.

Что касается автобусов на водороде, то Путин уверен, что они будут востребованы. Более того, такой транспорт обязательно нужно создавать и выпускать в стране. Особенно важно выводить транспортные средства на альтернативных видах топлива на маршруты в мегаполисах, потому как сейчас в крупных городах, равно как и в небольших, эксплуатируются преимущественно автобусы с дизельными моторами. Последние выбрасывают в окружающую среду большое количество вредных газов, что, естественно, негативно, отражается на экологии.