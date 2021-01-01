Zotye останется на российском авторынке

Компания из Китая Zotye только номинально присутствует на рынке России, но в ближайшее время она не планирует его покидать. Автопроизводитель надеется на помощь со стороны КНР.

Напомним, что сегодня компанию Zotye контролирует КНР, а уже в 2021 году в ней сменится руководство. Представители марки заявляют, что в будущем это может быть одна из самых крупных государственных компаний автомобильного сектора. Заметим, что офис компании, расположенный на территории РФ, продолжает действовать в обычном режиме.

Напомним, что в конце ноября не стало А. Л. Гнездюка, который являлся главой компании на территории нашей страны. Несмотря на такую потерю, компания продолжает работу и готова оказывать помощь своим клиентам. Интересно, что сегодня почти невозможно приобрести транспортные средства марки Zotye. Согласно статистике, представленной аналитиками, в ноябре 2020 года не было продано ни одного автомобиля бренда. За 11 месяцев удалось реализовать только 188 единиц моделей Е600 и Coupa.