Nissan закроет свою сеть продаж в ряде стран Европы 

Японский автогигант Nissan намерен в наступившем году отказаться от своей сети продаж в ряде стран Европы, сообщает ТАСС

Планируется, что автоконцерн сохранит свою работу в Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, а также в странах Северной Европы. Что касается других европейских государств, то продажи продукции Nissan будут осуществляться через сеть продаж французского концерна Renault

В конце 2020 года Nissan сообщил о росте убытков и принял план по реструктуризации бизнеса. Автоконцерн намерен, в частности, уменьшить свои фиксированные затраты и улучшить качество продаж, сфокусировавшись на розничной сфере.