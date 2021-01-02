С 1 апреля изменятся правила практической части экзамена на водительские права 

Практическую часть экзаменов на водительские права с 1 апреля этого года будут сдавать по-новому. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в начале года будет утвержден новый административный регламент МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, он вступит в силу 1 апреля.

"Новый административный регламент может быть подписан уже в начале 2021 года", — сказал собеседник агентства. Сейчас документ проходит согласование с другими ведомствами.

"Площадки" не будет

Новые правила вносят изменения главным образом в практическую часть экзамена, из которого исключается этап "площадка" для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей. При этом практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте — на площадках, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

Согласно проекту, при проведении экзамена в машине могут находиться представитель автошколы и общественных объединений, а также другие кандидаты в водители.

"Маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен", — рассказали ТАСС в пресс-центре МВД. При этом экзаменационные маршруты с заранее определенной последовательностью поворотов и разворотов из практического экзамена будут исключены. Таким образом, будущих водителей уже не будут натаскивать на определенные виды упражнений на закрытой площадке.

Штрафные баллы

Изменения претерпит также система оценки навыков кандидата в водители в условиях дорожного движения и ошибок с учетом степени их влияния на безопасность. Проект административного регламента предусматривает 19 грубейших ошибок, за совершение одной из которых экзамен сразу же будет прекращен, среди которых непристегнутый ремень, пользование мобильным телефоном либо иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры.

За менее грубые нарушения правил дорожного движения будут начисляться штрафные баллы. Всего в списке 41 пункт нарушений ПДД, за которые будет начисляться штрафные баллы. Экзамен будет считаться несданным, если кандидат в водители наберет пять и более штрафных баллов.

Допуск к экзамену

МВД определило шесть оснований, которые предусматривают, при каких случаях кандидат в водители не будет допускаться к экзамену на права. В их числе лишение прав, недостоверная информация, предоставление поддельных документов, неоплаченная госпошлина, отсутствие лицензии у автошколы, где учился кандидат в водители. Допускать к экзаменам на права будут с 16 лет. Для получения государственной услуги несовершеннолетние заявители должны будут предоставить письменное согласие одного из законных представителей.

Аннулирование

Результаты экзаменов и водительское удостоверение могут быть аннулированы. "Такое аннулирование может быть осуществлено только по основаниям, предусмотренным правилами проведения экзаменов, а само аннулирование будет осуществляться путем внесения сведений об аннулировании водительского удостоверения в информационные системы Госавтоинспекции , в том числе в автоматизированном режиме", — говорится в проекте административного регламента.

Теория не изменится

Изначально Госавтоинспекция планировала увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на получение водительских прав, а также изменить порядок приема испытания, то есть каждому вопросу планировалось присвоить определенное количество баллов, но, как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, теоретическая часть экзамена меняться не будет.

Сейчас все экзаменационные вопросы теоретической части на получение водительских прав объединены в четыре группы, состоящие из тематических блоков. В каждом тематическом блоке содержится по пять вопросов. Билет формируется из четырех тематических блоков, каждый из которых выбирается случайным образом из соответствующей группы. Перестановка вопросов между тематическими блоками не допускается. В экзаменационном билете содержится 20 вопросов. На каждый вопрос приводится от двух до пяти вариантов ответов, один из которых правильный.

Кандидату в водители для ответа на 20 вопросов предоставляется 20 минут. В случае, если при ответе на вопросы билета он допустил две ошибки в разных тематических блоках, ему предоставляется возможность в течение 10 минут ответить на 10 вопросов из двух дополнительных тематических блоков. Дополнительные тематические блоки выбираются из тех же групп, что и тематические блоки, при ответе на вопросы которых кандидатом в водители были допущены ошибки.

При этом кандидатам в водители запрещается пользоваться на экзамене какой-либо литературой, техническими средствами или подсказками других людей. Если такие нарушения будут зафиксированы, то экзамен прекращается.

И теоретический, и практический экзамены подлежат видеофиксации.