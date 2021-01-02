Из экзамена на права уберут «площадку» 

МВД России планирует ввести изменения в правила приема экзамена для получения водительских прав на различные виды транспорта. С 1 апреля этого года будущие водители автобусов и автомобилей будут сдавать практическую часть сразу в городе — без "площадки". Документ также предусматривает и другие изменения — подробности в материале "Газеты.Ru".

В России через три месяца изменится практическая часть экзаменов на водительские права. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вскоре будет принят новый регламент МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.

«Новый административный регламент может быть подписан уже в начале 2021 года», — отметил собеседник агентства, добавив, что в силу документ вступит 1 апреля.

В настоящее время законопроект согласовывается другими ведомствами.

Прежде всего изменения коснутся практической части экзамена. Из него исключат проверку знаний кандидатов на получение водительских прав на «площадке». Для будущих водителей автобусов, легковых и грузовых автомобилей этот этап будет исключен. Это сделано для того, чтобы не натаскивать кандидатов на определенные виды упражнений.

При этом для тех, кто собирается ездить на мотоциклах, мопедах, квадроциклах и трициклах, он будет сохранен в действующем варианте, то есть в специально оборудованных местах, закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

В проекте отмечается, что при проведении экзамена в машине могут быть несколько человек: представитель автошколы и общественных объединений, сам кандидат в водители, а также другие люди, которые также проходят обучение для получения водительских прав.

«Маршруты будут представлять собой перечень дорог и улиц, на которых будет проводиться практический экзамен», — рассказали ТАСС в пресс-центре МВД.

Кроме того, будут исключены заранее продуманные маршруты.

Поправки будут внесены и в систему оценки навыков сдающих экзамены. В проекте этого регламента предусмотрены 19 грубейших ошибок, из-за которых кандидат в водители может быть сразу отправлен на пересдачу. Среди них — непристегнутый ремень, пользование мобильным телефоном либо иным техническим устройством, позволяющим вести переговоры.

Если экзаменуемый допустил менее критичные ошибки, ему будут начислять штрафные баллы. Всего предусмотрен 41 пункт таких нарушений ППД. Экзамен будет считаться несданным, если кандидат в водители наберет пять и более штрафных баллов.

В МВД также определили ситуации, при которых кандидат в водители может быть не допущен к экзамену. В частности, такой инцидент может возникнуть, если ученик автошколы предоставил недостоверную информацию, поддельные документы, был лишен прав, имеет неоплаченную госпошлину или учился в автошколе без лицензии.

Вместе с тем представители министерства понизили возраст, с которого можно участвовать в сдаче экзамена. С 1 апреля к нему будут допущены лица старше 16 лет. Но для этого нужно, чтобы заявители предоставили согласие родителей в письменном виде.

В то же время сдача экзамена не означает точное получение водительских прав, так как результаты испытаний могут быть аннулированы.

«Такое аннулирование может быть осуществлено только по основаниям, предусмотренным правилами проведения экзаменов, а само аннулирование будет осуществляться путем внесения сведений об аннулировании водительского удостоверения в информационные системы Госавтоинспекции, в том числе в автоматизированном режиме», — отмечает ТАСС со ссылкой на текст проекта административного регламента.

Предполагалось, что изменения в основном коснутся теоретической части, которая могла пополниться новыми вопросами и введением балльной системы. Но потом в министерстве изменили мнение — в пресс-службе МВД ТАСС сообщили, что теоретическая часть экзамена меняться не будет.

В настоящее время экзаменационные вопросы теоретической части разделены на четыре группы, которые состоят из тематических блоков. В каждом из них по пять вопросов. В билете будет четыре тематических блока. На 20 вопросов билета экзаменуемому дается всего 20 минут.