Европейцы купили миллион электромобилей за год 

За прошлый год жители стран Европы купили свыше миллиона электромобилей.

Renault и Tesla. Как пишет 3dnews, лидерами рынка стали Volkswagen

За январь-ноябрь общий объем продаж вырос на 198% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Каждяй десятый автомобиль, купленных европейцами в 2020 году — был элекрокар. Таким образом, на них пришлось 10% рынка новых машин. В 2019 году только 3,6% проданных в Европе новых авто были электрокары.

Что касается продаж автомобилей на аккумуляторных источниках питания, то они подскочили на 182%.