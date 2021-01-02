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Европейцы купили миллион электромобилей за год 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
Европейцы купили миллион электромобилей за год
Фото: fotolia.com/ Petair
За прошлый год жители стран Европы купили свыше миллиона электромобилей.
Как пишет 3dnews, лидерами рынка стали Volkswagen, Renault и Tesla.
За январь-ноябрь общий объем продаж вырос на 198% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Каждяй десятый автомобиль, купленных европейцами в 2020 году — был элекрокар. Таким образом, на них пришлось 10% рынка новых машин. В 2019 году только 3,6% проданных в Европе новых авто были электрокары.
Что касается продаж автомобилей на аккумуляторных источниках питания, то они подскочили на 182%.
Самым продаваемым в Европе электромобилем в ноябре стал Renault ZOE. Второе место у Volkswagen ID.3. На третьем — американский электромобиль Tesla Model 3.
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