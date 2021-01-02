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«Гаражную амнистию» объявят в России весной 2021 года 

News.ru 51 минуту назад
В России весной 2021 года должен вступить в силу закон о «гаражной амнистии», который создаст условия для оформления прав граждан на гаражи и землю под ними. Таких в стране насчитывается около 3,5 миллиона человек.
В настоящее время большинство гаражей в РФ не оформлены по закону, поэтому их владельцы не могут продать их или передать по наследству. В то же время многие гаражно-строительные кооперативы, появившиеся в советское время, имеют неоформленную землю или же их участок был выделен при предприятии, но нет документов, передаёт KP.RU.
На данный момент в законодательстве России даже отсутствуют понятия «гараж» и «гаражно-строительный кооператив», поэтому «гаражная амнистия» позволит по упрощённой схеме получить право собственности на землю и саму постройку.
Закон планируют принять в весеннюю сессию Госдумы, которая продлится с 11 января по 18 июля.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года и распространении упрощённого порядка на участки под индивидуальное жилищное строительство. Документ предусматривает оформление прав при наличии права на земельный участок на основании технического плана или декларации, составленной правообладателем. При этом уведомлять о планируемом строительстве и его окончании не потребуется. Строительство не должно противоречить параметрам объекта ИЖС, зафиксированным в Градостроительном кодексе РФ, писал NEWS.ru.
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Комментарии 4
Автоновости , Видео , Владимир Путин , Госдума , Комсомольская правда
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