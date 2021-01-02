ГИБДД в праздники будет ловить пьяниц за рулем в усиленном режиме 

Сотрудники Госавтоинспекции РФ в новогодние праздники намерены перевести на усиленный режим работу по выявлению пьяных граждан за рулем, сообщает пресс-служба ведомства.

"В новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия по выявлению нетрезвых водителей на дорогах", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, за 11 месяцев 2020 года за управление автомобилем в состоянии опьянения (по частям 1 и 3 статьи 12.8 КоАП РФ) привлечены к административной ответственности более 270 тысяч водителей. За невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (по статье 12.26 КоАП РФ) административному наказанию подвергнуты еще 151,1 тысячи человек.

Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения, что контроль за трезвостью водителей со стороны полиции в праздничные дни особенно строг. Сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме, действие которого продлится до окончания новогодних и рождественских праздников, отмечается в сообщении.

В ГИБДД пояснили, что из-за управления транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в 2020 году на дорогах России произошло каждое четвертое ДТП с тяжкими последствиями. Вместе с тем, как показывает практика, соблазн сесть за руль пьяным у некоторых недобросовестных водителей в праздничные дни особенно усиливается.

Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции готовы принять все необходимые оперативные меры реагирования на подобные сообщения.