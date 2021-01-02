Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

В России ужесточают правила тюнинга автомобилей 

ТК «Звезда» и ещё 2 1 час назад
С 1 февраля 2021 года автолюбители в России больше не смогут получить разрешение на тюнинг, если будут отсутствовать в специальном реестре заключение испытательного центра и протокол проверки.
Соответствующие изменения внесены постановлением правительства «Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза (»О безопасности колесных транспортных средств”)». Они вступают в силу 1 февраля 2021 года.
Согласно документу, отказать в выдаче разрешения могут, если заключение испытательной лабораторией, оценивающей соответствие ГОСТ, «отсутствует в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений».
Даже если водитель сделал тюнинг для своего авто, ГИБДД не выдаст свидетельство о проведении осмотра транспортного средства при отсутствии в реестре протокола проверки испытательной лабораторией.
Напомним, что с 1 июля 2020 года были введены новые правила регистрации автомобилей, которые прошли процедуру тюнинга. Водителей, которые самостоятельно усовершенствовали свое транспортное средство, обязали посещать техническую лабораторию. К примеру, если автовладелец установил в машине газовое оборудование, силовые бамперы или экспедиционные багажники, то авто потребуется проведение расширенных технических испытаний.
ТК «Звезда»: последние новости
В России изменятся правила практической части экзамена на водительские права с 1 апреля В России изменятся правила практической части экзамена на водительские права с 1 апреля Москвичей предупредили о 9-балльных пробках в среду Москвичей предупредили о 9-балльных пробках в среду В России начали продавать авиабилеты по льготным ценам В России начали продавать авиабилеты по льготным ценам
Комментарии 17
Автоновости , Видео , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение