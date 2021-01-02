Эксперт: авторынок в России не сможет восстановиться в 2021 году

Автоэксперт и ведущий Сергей Асланян считает, что в следующем году российский авторынок еще не сможет вернуться к прежним показателям. Из-за внешних факторов у дилеров все еще наблюдается дефицит ходовых моделей, при этом стоимость авто продолжает расти.

В 2020 году, отметил специалист, рынок с трудом смог справиться с падением показателей, тогда как в 2021 нет никаких предпосылок к улучшению. Кроме того, автопроизводителей уже предупредили о повышении утилизационного сбора, а значит стоимость транспортных средств продолжит в любом случае расти.

Стоит помнить и о том, что за миллион рублей большинство россиян сейчас могут купить только "пустую" комплектацию желаемой модели, без каких-либо допов. Есть компании, ушедшие с российского рынка, в том числе в линейке которых были доступны кроссоверы с богатым оснащением по бюджетной цене.