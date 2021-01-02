Haval начала продажи нового кроссовера Chulian

Китайская марка Haval запустила на местном рынке продажу своего нового кроссовера Chulian. Автомобиль является преемником уже завоевавшего популярность H2, но получил большие габариты, архитектуру и новые опции в салоне.

От младшей модели новинка отличается персонализацией опций в салоне, длина транспортного средства увеличилась до 4472 мм, а колесную базу растянули на 2,7 метра. Таким образом, новинка окажется конкурентом уже вышедшего на рынок Hyundai Tucson, а стоимость в сравнении с Н2 подросла на 17%.

В основе использовали архитектуру Lemon, вместо задней подвески установили полузависимую балку, а под капотом оказался безальтернативный агрегат на 1,5 литра, выдающий до 150 л.с. мощности. Помогать ему будет 7-скоростной преселективный «робот». В будущем инженеры планируют расширить моторную линейку альтернативными электрифицированными моторами.

Согласно слухам, топовая версия получит гибридную установку, а положен ей будет только задний привод. Пока никаких официальных сведений по этому поводу компания не давала.