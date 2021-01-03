Раскрыта новая причина лишения водительских прав 

Портал Autonews.ru рассказал об использовании некоторыми водителями электрических рамок для госномеров — шпионских устройств, которые могут скрывать данные от камер, и предупредил о последствиях такого способа избежать штрафов.

Подчеркивается, что нелегальные устройства позволяют по сигналу сидящего за рулем немного отодвигать плашку с госномером транспортного средства так, чтобы его не считали дорожные камеры.

Как рассказали СМИ опрошенные инспекторы ГИБДД , за установку рамки-обманки водителя ждет протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП — управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение. За это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на 1-3 месяца.

"Я бы еще написал протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП — управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена. За это я бы вообще прекратил регистрацию транспортного средства. Но все будет зависеть от способа монтажа и подключения устройства. В общем, если есть лишние права, то желающие могут попробовать поездить с такими номерами" — предупредил один из дорожных полицейских.

Юрист Катерина Соловьева отметила, что существует немало вариантов устройств, которые затрудняют работу камер и считывание госномеров. Использование каждого из них грозит лишением прав.