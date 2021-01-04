Раскрыта новая причина лишения водительских прав

Некоторые водители специально не моют номера, чтобы камера не могла их считать. Теперь появился новый способ «остаться незамеченным», за использование которого можно лишиться водительских прав.

На машинах все чаще стали появляться специальные электрические рамки на номерах, которые мешают камере зафиксировать нарушителя. Установка таких шпионских устройств грозит автомобилисту штрафом в 5 тыс. руб. или лишением водительских прав на 1-3 месяца за управление автомобилем без номера или с материалами, затрудняющими его чтение.

«Я бы еще написал протокол по ч.1 ст.12.5 КоАП — управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена. За это я бы вообще прекратил регистрацию транспортного средства. В общем, если есть лишние права, то желающие могут попробовать поездить с такими номерами», — заявил Autonews инспектор ГИБДД.

Юрист Катерина Соловьева добавила, то существует множество гаджетов, которые помогут «скрыть» номера, использование любого из них грозит лишением прав. «При этом не важно — „активировано“ ли устройство, или же на момент остановки инспектором ГИБДД номера читались как положено — сам факт оборудования автомобиля такими рамками уже образует состав правонарушения», — пояснила эксперт. Если водитель использует устройство, которое невозможно разглядеть невооруженным глазом, а у инспектора возникнут подозрения, автомобиль могут отправить на экспертизу.