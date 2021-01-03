Россияне заплатили 13 миллиардов рублей автоштрафов

Судебные приставы взыскали с россиян за 11 месяцев 2020 года почти 13 миллиардов рублей за штрафы Госавтоинспекции , рассказал РИА Новости замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков

"В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2020 года взыскано 12,9 миллиарда рублей административных штрафов Госавтоинспекции", — сказал он.

Желудков отметил, что всего постановлений ГИБДД, предъявленных в подразделения ФССП России за 11 месяцев, по которым были возбуждены исполнительные производства, — на 18,5 миллиарда рублей. Это на 700 миллионов меньше, чем за аналогичный отрезок прошлого года.