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Водители за неполный 2020 год заплатили 13 миллиардов рублей штрафов 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Россияне заплатили 13 миллиардов рублей автоштрафов
Фото: РИА Новости
Судебные приставы взыскали с россиян за 11 месяцев 2020 года почти 13 миллиардов рублей за штрафы Госавтоинспекции, рассказал РИА Новости замначальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков.

"В результате мер, принятых судебными приставами-исполнителями, за 11 месяцев 2020 года взыскано 12,9 миллиарда рублей административных штрафов Госавтоинспекции", — сказал он.

Желудков отметил, что всего постановлений ГИБДД, предъявленных в подразделения ФССП России за 11 месяцев, по которым были возбуждены исполнительные производства, — на 18,5 миллиарда рублей. Это на 700 миллионов меньше, чем за аналогичный отрезок прошлого года.
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