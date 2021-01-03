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В 2021 году изменится порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами 

ТАСС 1 час назад
В России изменится порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами
Фото: РИА Новости
Новый порядок взаимодействия ГИБДД с автошколами будет изменен с 1 апреля этого года. МВД подготовило соответствующий проект приказа, с которым ознакомился ТАСС.
Так, согласно документу, ведомство определило ряд оснований для отказа в приеме экзамена в подразделениях ГИБДД в группах от автошкол. "Основаниями для отказа в назначении места, даты и времени проведения экзамена в составе организованной группы являются отсутствие сведений об учебной группе, отсутствие у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения либо приостановление, аннулирование или прекращение действия лицензии", — говорится в документе.
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При наличии таких оснований экзаменационное подразделение ГИБДД будет направлять в автошколу уведомление с мотивированным обоснованием причин отказа через заказное письмо либо оно будет вручаться лично представителю автошколы.
Этим же документом предусмотрено, что автошколы в течение пяти дней с момента начала обучения должны будут передавать в полицию информацию о кандидатах в водители с соблюдением требований о персональных данных. "Сведения о сформированных учебных группах и обучающихся в них вносятся должностным лицом в информационную систему, предназначенную для обеспечения деятельности подразделений Госавтоинспекции", — поясняется в документе.
МВД также будет проверять информацию о наличии у кандидатов в водители медицинских противопоказаний или ограничений к управлению автомобилем, а также сведения о медицинских организациях, выдавших медицинские заключения. В документе уточняется, что проверка таких сведений будет осуществляться через запросы посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
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Автоновости , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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