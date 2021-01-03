УАЗ «Патриот» начнут продавать в США

В 2021 году в США начнутся продажи российского внедорожника УАЗ «Патриот». Его стоимость в базовой комплектации составит $26,4 тысячи.

Автомобиль будет собираться в Калифорнии на филиале итальянской компании Bremach. Реализовываться он будет под брендом Bremach Taos.

Компания модернизирует внедорожник под американские стандарты для эксплуатации на дорогах общего пользования. Он получит 150-сильный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и шестиступенчатую коробку-автомат. Гарантия на двигатель составит 10 лет и более 190 тысяч километров, а на весь автомобиль — пять лет и 96,5 тысячи километров.

Bremach уже начала приём заказов на машину с залогом в $100. Кроме того, компания планирует ещё наладить в США выпуск УАЗом «Пикап». Он будет продаваться как Bremach Brio, сообщает Fox News.