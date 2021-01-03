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Российский внедорожник начнут продавать в США 

News.ru 55 минут назад
УАЗ «Патриот» начнут продавать в США
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В 2021 году в США начнутся продажи российского внедорожника УАЗ «Патриот». Его стоимость в базовой комплектации составит $26,4 тысячи.
Автомобиль будет собираться в Калифорнии на филиале итальянской компании Bremach. Реализовываться он будет под брендом Bremach Taos.
Компания модернизирует внедорожник под американские стандарты для эксплуатации на дорогах общего пользования. Он получит 150-сильный четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 литра и шестиступенчатую коробку-автомат. Гарантия на двигатель составит 10 лет и более 190 тысяч километров, а на весь автомобиль — пять лет и 96,5 тысячи километров.
Bremach уже начала приём заказов на машину с залогом в $100. Кроме того, компания планирует ещё наладить в США выпуск УАЗом «Пикап». Он будет продаваться как Bremach Brio, сообщает Fox News.
Ранее NEWS.ru писал, что новосибирские блогеры создали копию нашумевшего электрокара Tesla Cybertruck на базе автомобиля УАЗ с бензиновым двигателем. Кузов самодельного Cybertruck умельцы сварили из листового железа, а для придания автомобилю мощного вида его снабдили большими колёсами.
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Автоновости , Tesla , УАЗ , Fox News
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