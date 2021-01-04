В РФ заработает электронная база злостных нарушителей ПДД

В этом году в России будет создана онлайн-база злостных нарушителей правил дорожного движения. Она начнет работу в начале года, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
В ведомстве рассказали, что цифровая платформа разрабатывается совместно с Минкомсвязью. С помощью онлайн-базы нарушителей работодатели смогут проверять водителей на наличие частых нарушений ПДД и проверять факты лишения водительского удостоверения. В базе будут содержаться данные не только о гражданах России, но и об иностранных водителях.
В МВД добавили, что агрегаторы такси и каршеринговые сервисы смогут проверять наличие прав у водителей в режиме онлайн. В ведомстве отметили, что такие проверки носят профилактический характер. В данный момент проверить автомобилиста по номеру и дате выдачи водительского удостоверения можно на официальном интернет-портале ГИБДД.
Напомним, в ноябре 2020 года были названы самые распространенные нарушения ПДД в России. Чаще всего штрафы выписывали за превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки и проезд на запрещающий сигнал светофора.