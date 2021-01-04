Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

В России скоро заработает электронная база злостных нарушителей ПДД 

Мир24 и ещё 2 29 минут назад
В РФ заработает электронная база злостных нарушителей ПДД
Фото: mir24.tv/ / Игорь Медведев
В этом году в России будет создана онлайн-база злостных нарушителей правил дорожного движения. Она начнет работу в начале года, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.
В ведомстве рассказали, что цифровая платформа разрабатывается совместно с Минкомсвязью. С помощью онлайн-базы нарушителей работодатели смогут проверять водителей на наличие частых нарушений ПДД и проверять факты лишения водительского удостоверения. В базе будут содержаться данные не только о гражданах России, но и об иностранных водителях.
В МВД добавили, что агрегаторы такси и каршеринговые сервисы смогут проверять наличие прав у водителей в режиме онлайн. В ведомстве отметили, что такие проверки носят профилактический характер. В данный момент проверить автомобилиста по номеру и дате выдачи водительского удостоверения можно на официальном интернет-портале ГИБДД.
Напомним, в ноябре 2020 года были названы самые распространенные нарушения ПДД в России. Чаще всего штрафы выписывали за превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков или разметки и проезд на запрещающий сигнал светофора.
Видео дня. Tesla доставила покупателям в 2020-м рекордное число машин
Мир24: последние новости
В Минздраве напомнили о новых правилах и составе автоаптечки В Минздраве напомнили о новых правилах и составе автоаптечки Московских агрегаторов такси попросили не завышать цены Московских агрегаторов такси попросили не завышать цены Водителей в Москве предупредили о девятибалльных пробках Водителей в Москве предупредили о девятибалльных пробках
Комментарии
Автоновости , Минкомсвязи РФ , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
00:33
Видео подробностей смертельного ДТП под Братском
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение