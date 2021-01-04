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База данных злостных нарушителей ПДД заработает в России 

Вечерняя Москва 4 часа назад
База данных злостных нарушителей ПДД заработает в России
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Российское Министерство внутренних дел готовит к началу работы базу данных, в которой будут собраны сведения о злостных нарушителях правил дорожного движения.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, планируется, что база данных заработает в начале наступившего года, при этом более конкретные сроки не приводятся.
Соответствующая открытая цифровая платформа разрабатывается МВД совместно с Минкомсвязью. Она даст возможность компаниям, в том числе агрегаторам такси и каршерингам, проверять водителей на наличие многократных нарушений правил дорожного движения и случаи лишения водительских прав.
Кроме того, в базу данных будут вносить сведения о нарушителях ПДД из зарубежных государств.
В настоящее время возможность проверки водителей по номеру и дате выдачи водительского удостоверения имеется в открытом доступе на официальном интернет-портале Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что правила практической части экзамена на водительские права могут измениться с 1 апреля.
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Автоновости , Минкомсвязи РФ , ГИБДД , МВД
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