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Россиянка лишилась почти полумиллиона после аренды авто в Англии 

Павел Тиунов 2 часа назад
Россиянка лишилась почти полумиллиона после аренды авто в Англии
Фото: РИА Новости
Каршеринг в Англии обошелся туристке из России в 427 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Автолюбительница попыталась опротестовать потерю денег, но ей это не удалось.
Речь идет о поездке россиянки Алёны Гармаш в Великобританию в 2017 году. В Англии женщина арендовала машину, ездила на ней по всей стране, как уверяет, без происшествий. После возвращения на родину с ее банковского счет списали 427 тысяч рублей. Автолюбительница обратилась в банк и потребовала вернуть деньги, но в кредитной организации ей отказали, сославшись на договор, который в Британии подписала женщина.
Известно, что средства были списаны якобы за повреждения, которые появились на машине после того, как на ней покаталась россиянка. Гармаш утверждает обратное: ни в какие ДТП она на каршеринге не попадала. Восстановить справедливость женщина пыталась даже через российский суд, но в удовлетворении требований ей отказали.
Ранее, как сообщал «Рамблер», россиянам предложили брать на условиях каршеринга КамАЗы. Арендовать машину можно с помощью онлайн-сервиса «Спецшеринг». Сервис работает по классической схеме каршеринга: клиент сможет арендовать полностью готовый к использованию КамАЗ на время, его нужно будет лишь заправлять топливом. Автомобили сервиса застрахованы ОСАГО и КАСКО, регулярно проходят техническое обслуживание. Взять грузовик в каршеринг можно будет на срок от одного дня до одного года. Для аренды доступны самосвалы КАМАЗ-65801 грузоподъемностью 32 тонны, предназначенные для перевозки строительных, промышленных и других грузов.
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