В России начнут лишать прав из-за сокрытия номера автомобиля

В России появился еще один повод для лишения автолюбителя водительских прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Autonews.ru. Речь об установке на машину электрических рамок для госномеров.

Электрические рамки считаются «шпионским устройством», которое помогает избежать фиксации нарушения ПДД дорожными камерами. Дело в том, что водитель получает возможность во время движения немного сдвинуть рамку, и камера теряет возможность считать номер. В ГИБДД прекрасно знают об уловке, к которой в последнее время прибегает всё больше и больше автомобилистов. Правоохранители напоминают, что если водитель специально создает помехи для считывания номера, согласно административному кодексу, его ждет наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишения водительского удостоверения на срок до 3 месяцев. Один автоинспектор в беседе с журналистами отметил, что электрические рамки могут трактоваться как создание условий, при которых запрещена эксплуатация автомобиля.

«За это я бы вообще прекратил регистрацию транспортного средства», — приводит агентство слова правоохранителя.

Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты выяснили, могут ли дорожные камеры распознавать залепленные грязью автомобильные номера, и что грозит автомобилистам за нечитаемый регистрационный знак. Оказалось, что комплексы фото— и видеофиксации действуют по принципу «работы» человеческого глаза: если человек не может прочитать цифры и буквы на загрязненном номере, то и камера этого сделать не сможет. Стандарты работы дорожных камер были созданы под автомобили с чистыми номерами, поэтому сомнительные заключения автоматически отбраковываются, отметили специалисты. Если вероятность ошибки больше 20%, то данные минуют центр обработки. Именно поэтому автоинспекторы проводят регулярные рейды против машин с грязными номерами.

Нарушителям грозит штраф в 500 рублей. А если правоохранители выяснят, что водитель специально сделал номера нечитаемыми с помощью грязи, то автомобилист рискует лишиться водительского удостоверения.