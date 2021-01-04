В Беларуси начались продажи кроссовера Opel Grandland X 

В Минске появились первые кроссоверы Opel Grandland X со стеклянной крышей и многими иными полезными функциями. До этого немцы продавали в Белоруссии только модель Zafira Life.

Дилеры выразили уверенность, что Opel Grandland X будет хорошо продаваться на территории Белоруссии. По их словам, паркетник сконструирован в Германии и недавно его можно было приобрести только в Европе. Топ-версия кроссовера за 84,9 тысячи белорусских рублей оснащается механизмом кругового обзора, крышей из стекла, смарт-фарами и многим иным. В дилерском пункте заявили, что это хорошая цена, и они довольны тем, что сумели добиться от компании спец.условий для Белоруссии.

Автомобиль в кузове SUV получил 150-сильный 1,6-литровый мотор с крутящим моментом 240 Нм, который взаимодействует с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Разработали это авто на платформе EMP2. Импортеры отдельно отметили, что продают машину в родной стране с девизом «Владейте немецким в совершенстве», что якобы хорошо отражает обстановку на местном рынке, где почти нельзя увидеть настоящих паркетников из Германии.