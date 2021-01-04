Акционеры Fiat и Peugeot одобрили слияние компаний

Акционеры автопроизводителей Fiat Chrysler (FCA) и Peugeot (PSA) одобрили слияние компаний, ожидается, что сделка будет завершена 16 января, говорится в совместном пресс-релизе.

"После сегодняшнего одобрения акционерами и получения окончательных разрешений регулирующих органов в течение предыдущего месяца, в том числе от Еврокомиссии и ЕЦБ, и группа PSA планируют завершить объединение 16 января 2021 года", — говорится в релизе.

В конце декабря сделка была одобрена Еврокомиссией при соблюдении определенных условий. В частности, ЕК отмечала, что по условиям соглашения о слиянии, PSA обязалась продлить действующее в настоящее время соглашение о сотрудничестве с Toyota Motor Europe.

В конце октября 2019 года советы директоров FCA и PSA единогласно согласились работать над слиянием бизнеса, а в середине декабря 2019 года компании подписали соглашение о слиянии на паритетных началах. Предполагается, что акционеры каждой компании будут владеть 50% акций новой объединенной группы. Завершение слияния ожидалось к концу первого квартала 2021 года. В июле 2020 года компании объявили, что объединенная компания будет носить название Stellantis.