Акционеры Fiat и Peugeot одобрили слияние компаний

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Акционеры итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французского PSA Group одобрили слияние двух компаний, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Объединенная компания , которая получит название Stellantis, станет четвертым крупнейшим автопроизводителем в мире после Volkswagen , Renault-Nissan и Toyota Motor. Главой объединенной компании станет нынешний исполнительный директор PSA Карлос Таварес.

Maserati, Peugeot, Citroen и Opel. Она будет выпускать автомобили под брендами Jeep , Fiat, Dodge

О планах о слиянии двух компаний стало известно в декабре 2019 года. В декабре 2020 года FCA и PSA получили одобрение Европейского союза на сделку.

Новость об одобрении сделки акционерами FCA и PSA вызвала рост котировок акций компаний на биржах. Акции Peugeot SA дорожают на 3,4% на торгах в Париже, а бумаги Fiat Chrysler Automobiles NV повышаются на 3% на торгах в Милане.

Завершить объединение планируется к 16 января 2021 года. Предполагается, что акционеры каждой компании будут владеть 50% акций объединенной группы.

В декабре «Рамблер» писал, что инвестиционная компания Altus Capital завершила сделку по приобретению 25% акций «Детского мира».