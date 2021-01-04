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Акционеры Fiat и Peugeot одобрили создание автогиганта 

Вероника Полынина 1 час назад
Акционеры Fiat и Peugeot одобрили слияние компаний
Фото: Reuters
Акционеры итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французского PSA Group одобрили слияние двух компаний, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Объединенная компания, которая получит название Stellantis, станет четвертым крупнейшим автопроизводителем в мире после Volkswagen, Renault-Nissan и Toyota Motor. Главой объединенной компании станет нынешний исполнительный директор PSA Карлос Таварес.
Она будет выпускать автомобили под брендами Jeep, Fiat, Dodge, Maserati, Peugeot, Citroen и Opel.
О планах о слиянии двух компаний стало известно в декабре 2019 года. В декабре 2020 года FCA и PSA получили одобрение Европейского союза на сделку.
Новость об одобрении сделки акционерами FCA и PSA вызвала рост котировок акций компаний на биржах. Акции Peugeot SA дорожают на 3,4% на торгах в Париже, а бумаги Fiat Chrysler Automobiles NV повышаются на 3% на торгах в Милане.
Завершить объединение планируется к 16 января 2021 года. Предполагается, что акционеры каждой компании будут владеть 50% акций объединенной группы.
В декабре «Рамблер» писал, что инвестиционная компания Altus Capital завершила сделку по приобретению 25% акций «Детского мира».
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Автоновости , Jeep , Citroen , Peugeot , Fiat , Toyota , Volkswagen , Dodge , Opel , Chrysler , Maserati , ЕС , Toyota Motors , Русал , Bloomberg , Интерфакс
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