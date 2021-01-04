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Седан Infiniti Q50 и купе Q60 уходят с отечественного рынка 

Car.ru 3 часа назад
Седан Infiniti Q50 и купе Q60 уходят с отечественного рынка
Фото: Car.ru
Российское представительство фирмы Infiniti решило уменьшить модельную линейку и отойти от «легковушек». Речь идет о среднеразмерном седане Infiniti Q50, выпущенном в 2013 году, а также построенном на его платформе Infiniti Q60 в кузовке купе.
Модификация Q50 стала первым современным серийным авто, получившим рулевое управление по электрическим проводам. В данном случае отсутствует механическая связь рулевого колеса с колесами (не считая аварийной). Поставки Q50 в Россию остановили практически год назад. Пока в продаже имеются авто позапрошлого года выпуска, которые стоят от 2 700 000 руб. В шоурумах уже не встретишь мощные шестицилиндровые вариации.
На сегодняшний день можно приобрести только седаны с двухлитровой эффективной турбочетверкой на 211 «лошадей» и заднеприводной системой.
Модификация Q60 в кузове купе в недавнем времени получила так называемое «второе дыхание». В Россию вместо вариации с мотором V6 прошлой осенью стали привозить простые двухдверные авто с 2-литровыми турбочетверками. В настоящее время такие модели стоят 3 400 000 руб. При этом новые поставки авто не планируются.
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Автоновости , Infiniti Q60 , Infiniti Q50
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