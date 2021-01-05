После какой порции «нулёвки» алкотестер ничего не покажет? 

Среди автомобилистов есть любители пива, для которыхрабочая неделя сопряжена с отказом от любимого напитка. Чтобы хоть как-то сбить оскомину, такие автолюбители выпивают бутылочку безалкогольного пива. Но можно ли так делать? Алкотестер ничего не покажет?

Давайте сразу определимся с терминами. Безалкогольным пивоназывается условно, из-за низкого содержания алкоголя (0,4-0,7градусов). Но он в таком пиве все же присутствует.

При этом считается, что человеку с массой тела 80 кг, потребуется 2 часа и 11 минут, чтобы вывести из организма 0,5 литра пива, крепостью 4 градуса. Следовательно, для пива, крепость которого составляет 0,4 градуса, понадобится около 13 минут.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что если вы выпилибутылочку безалкогольного пива, тут же садиться за руль не стоит. Отправляйтесь в дорогу минут через 15.

Стоит учитывать и тот факт, что инспектор может учуять запах. Иесли алкотестер ничего не покажет, то анализ крови может показатьналичие алкоголя, если прошло не так много времени с моментаупотребления пива.

А вы пьете безалкогольное пиво, если знаете, что вам скороехать? Поделитесь своими доводами в комментариях.