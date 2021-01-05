В ушедшем году некоторые компании повысили в Россиистоимость своих автомобилей, причем больше всего отметилисьнемецкие и американские бренды. В 2021 году машины наверняка снова подорожают, учитывая рост утилизационного сбора сянваря.

По данным статистики, лидером по росту цен на авто стала маркаиз Германии Mercedes-Benz . В РФ ее транспортные средства в прошлом году продемонстрировали увеличение стоимости на 25%.

На второй позиции антирейтинга находится Jeep с показателем17,1%. Лишь немного отстал японский бренд Nissan — 17%. У баварской фирмы BMW рост цен составил 16,7%, а замыкает первую пятерку Changan — 15,5%.

Если судить конкретно по модификациям, то здесь снова лидируетMercedes-Benz. Так, комплектация G350 d менялась в цене шесть раз в 2020 году (+50%). Например, на старте года дилеры просили за машину 7,5 миллиона рублей, но в декабре за нее требовалось отдать уже 11,1 миллиона рублей.

На второй позиции еще одна компания из Германии — BMW. Купе M2стал дороже на 24,3% и ныне он стоит 6,16 миллиона рублей. Почти на 22% вырос в стоимости Jeep Compass — 2,3 миллиона рублей.

Специалисты выяснили, что в минувшем году автомобили дорожали, в основном, из-за ослабления курса рубля.

Ряд компаний вывели на рынок свои модернизированные модели, повысив ценник, а в ноябре-декабре на рынке произошел дефицитмногих авто, который был связан с временными приостановкамисборки.