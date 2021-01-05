Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶

Эксперты предрекли очередной рост цен на авто в 2021 году 

Car.ru 1 час назад
В ушедшем году некоторые компании повысили в Россиистоимость своих автомобилей, причем больше всего отметилисьнемецкие и американские бренды. В 2021 году машины наверняка снова подорожают, учитывая рост утилизационного сбора сянваря.
По данным статистики, лидером по росту цен на авто стала маркаиз Германии Mercedes-Benz. В РФ ее транспортные средства в прошлом году продемонстрировали увеличение стоимости на 25%.
На второй позиции антирейтинга находится Jeep с показателем17,1%. Лишь немного отстал японский бренд Nissan — 17%. У баварской фирмы BMW рост цен составил 16,7%, а замыкает первую пятерку Changan — 15,5%.
Если судить конкретно по модификациям, то здесь снова лидируетMercedes-Benz. Так, комплектация G350 d менялась в цене шесть раз в 2020 году (+50%). Например, на старте года дилеры просили за машину 7,5 миллиона рублей, но в декабре за нее требовалось отдать уже 11,1 миллиона рублей.
На второй позиции еще одна компания из Германии — BMW. Купе M2стал дороже на 24,3% и ныне он стоит 6,16 миллиона рублей. Почти на 22% вырос в стоимости Jeep Compass — 2,3 миллиона рублей.
Специалисты выяснили, что в минувшем году автомобили дорожали, в основном, из-за ослабления курса рубля.
Ряд компаний вывели на рынок свои модернизированные модели, повысив ценник, а в ноябре-декабре на рынке произошел дефицитмногих авто, который был связан с временными приостановкамисборки.
Car.ru: последние новости
После какой порции «нулёвки» алкотестер ничего не покажет? После какой порции «нулёвки» алкотестер ничего не покажет? Седан Infiniti Q50 и купе Q60 уходят с отечественного рынка Седан Infiniti Q50 и купе Q60 уходят с отечественного рынка Tesla произвела полмиллиона электромобилей за год Tesla произвела полмиллиона электромобилей за год
Комментарии 73
Автоновости , Видео , Jeep , Nissan , BMW , Jeep Compass , Mercedes-Benz
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
00:22
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
00:21
Не успел проскочить: видео страшного ДТП слили в Сеть
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение