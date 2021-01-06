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Автомобиль Трампа выставили на аукцион 

News.ru и ещё 5 3 часа назад
Принадлежавший Трампу автомобиль Ferrari выставили на аукцион
Фото: EPA
Аукционный дом Mecum Auctions выставил на продажу красный автомобиль Ferrari F430, ранее принадлежавший президенту США Дональду Трампу. Изначально его оценили в $400–500 тысяч.
Ferrari F430 достанется покупателю вместе с копией документов, в которых будет проставлена личная подпись Трампа, — сообщается на сайте организации.
Уточняется, что автомобиль мощностью в 483 лошадиные силы оснащён двигателем 4,3 литра, шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач, до скорости 100 км в час он разгоняется за 3,5 секунды, его максимальная скорость — 315 км в час. За всё время эксплуатации автомобиль проехал более 11 тысяч километров.
Как писал NEWS.ru, мэр Атлантик-Сити (Нью-Джерси) Марти Смолл заявил, что городские власти разыграют на аукционе право снести принадлежавший президенту США Дональду Трампу отель с казино Trump Plaza. По его словам, в феврале 2021 года здание рухнет после направленного взрыва. На судьбу здания, которое закрыто с 2014 года, повлияло прошлое Трампа, связанное с Атлантик-Сити. Трамп воспользовался в своих целях законами в области банкротства, заработал крупные средства в Атлантик-Сити и потом бросил на произвол судьбы город и его жителей, отметил мэр. Он добавил, что снос здания приурочили к проигрышу Трампом президентских выборов, а вырученные на аукционе деньги власти отдадут юношескому клубу с профессиональным обучением подростков.
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Комментарии 1
Автоновости , Ferrari , Ferrari F430 , Дональд Трамп
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