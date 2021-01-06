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Российскому авторынку предрекли трудности в новом году 

Прайм 9 часов назад
Дилеры заявили о дефиците автомобилей в России
Фото: РИА Новости
Новый, 2021-й, будет для автомобильного рынка России столь же непростым, как и прошедший, считают опрошенные "Известиями" эксперты.
Генеральный директор автосалона АвтоDom Андрей Ольховский считает, что рост рынка в последние месяцы — это в том числе удовлетворение платежеспособного спроса будущих периодов, поэтому в 2021 году можно ожидать снижения потребительской активности.
Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев также настроен пессимистично.

"Год будет тяжелый с точки зрения платежеспособного спроса. Повышение утилизационного сбора неизбежно потянет цены вверх, а господдержку придется продлевать", — рассказал он.

По словам эксперта, в прошлом году своевременная помощь правительства позволила избежать коллапса отрасли и массовых банкротств дилерских сетей.

"Если сильных колебаний не произойдет, изменение цен будет не таким существенным, как в 2020 году. К настоящему моменту это в среднем плюс 10% и до плюс 30% по отдельным брендам. Если на валютном рынке опять будут резкие взлеты, то участники авторынка неминуемо отреагируют на ситуацию", — дал прогноз аналитик компании JATO Dynamics Сергей Баранов.

По прогнозу Ольховского, в течение I квартала 2021 года цены по разным брендам и моделям вырастут от 5% до 10%. Гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин считает, что средний рост цен по итогам года составит до 15%.
Бургазлиев отметил, что несмотря на закрытие автосалонов на карантин и рост цен, российский рынок столкнулся с острым дефицитом автомобилей. Виной тому, по его словам, отсутствие грамотного и оперативного планирования в начале года ввиду недостаточно ясной оценки масштабов влияния пандемии на отрасль.

"Как минимум, в I квартале 2021 года сохранится дефицит, который будет сдерживать рост продаж. Дилеры и сейчас могли бы продавать больше автомобилей, если бы они были в наличии", — считает директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский.

Он предположил, что рост объема поставок по сравнению с аналогичными периодами текущего года можно ожидать к середине 2021 года. Показатель составит около 6–8% и будет связан с низкой базой.
Петрунин, в свою очередь, настроен более оптимистично и не ожидает острого дефицита автомобилей — баланс будет достигнут за счет сокращения покупательского спроса.
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Автоновости , Андрей Ольховский , Денис Петрунин , Сергей Баранов , Авилон , газета "Известия"
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