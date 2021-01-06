ДТП с участием учебной машины. Кто виноват? 

Все будущие автомобилисты как сумасшедшие зубрят билетыдля того, чтобы получить долгожданное водительское удостоверение . Вроде бы ничего необычного, всёуже давно за вас придумано, осталось только повторить существующий алгоритм и вот вы уже имеете право сесть за руль собственной машинки. Но что, если вы из тех самых людей, которые страдают больным воображением, как например герой нашей статьи Владислав?

Дело в том, что он просто с ума сходит сам и сводит с ума своихродственников безумными вопросами. Так, ему недавно сталоинтересно, а что будет, если он вдруг, на учебной машине устроит настоящее ДТП . Вопросу, кстати, есть место быть в реальноммире. Ведь на учебном автомобиле только вы, вокруг васавтомобилисты, которые считают себя настоящими профессионалами своего дела. Они гоняют, устраивают шашки на дорогах и просто допускают различные нарушения великой книги ПДД. А вы, как человек неопытный, обращаете внимание на каждый знак, каждого человечка, да и что остаётся делать, если за вами наблюдает зоркий глаз инструктора. Но что, если действительно случится авария, кто в таком случае будет считаться виновным?

Важно отметить, что сегодня никаких законов, которые могли бырегламентировать подобные ситуации, в России нет. Итак, давайтепредставим, что авария уже произошла. Есть виновные, естьпострадавшие и на место уже едут сотрудники ГИБДД . Гаишники пришли к выводу, что аварию спровоцировал недоучка, то есть, наш ученик. Что там с полисом ОСАГО? Всё в порядке, а как иначе, ведь страховая компания за такими моментами исправно следит. Вопрос, а кто же всё-таки будет ремонтировать автомобиль виновника?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к пункту 1.2 ПДД . Там говорится о том, что водителем является тотчеловек, который управляет ТС. Это что, получается, что всяответственность ложится на ученика? Не торопимся делать выводы и читаем пункт лучше. Там есть ещё такая пометка, что к водителюприравнивается так же обучающий вождению. Так что инструктор внашем случае тоже водитель. Но что же это получается, что в одной машине едет сразу два шофера?

А вот на этот вопрос не хочет отвечать ни один документ, которыйсуществует в РФ. Действительно других нормативно-правовых актов, которые могли бы как-нибудь регламентировать этот вопрос просто не существует. Видимо точку в подобных делах ставят только судьи. Если кто-то из читающих вдруг действительно на учёбе попал в ДТП, то первым делом он должен перечитать договор. Наверняка там подобный пункт, который прописывает материальную ответственность за учебный автомобиль имеется. Всё зависит от автошколы, некоторые берут заранее вину на себя, а некоторые напротив, от себя скидывают всю ответственность, не желая возиться с разборками. Чтобы не попасть в такое гиблое дело, нужно ответственно подходить к выбору автошколыи перечитывать договор, который вы подписываете.