Автомобилистам посоветовали 9 фильмов и шоу о гонках 

Превышать скорость на дорогах запрещено, зато смотреть, как это делают гонщики и каскадеры, — всегда зрелищно. Портал Autonews составил свой список новых фильмов и телешоу о гонках и машинах, которые могут понравиться автомобилистам.

Эксперты предлагают посмотреть YouTube-шоу «Джимхана», в котором американский гонщик Кен Блок показывает невероятные трюки. В 11-м выпуске дрифт-шоу его заменил раллийный пилот и один из основателей мотофристайла Трэвис Пастрана . Он совершает прыжки, дрифтует и даже поворачивает машину на 360 градусов на аэродроме под взлетающим спортивным самолетом.

В 2020 году вышел французский боевик «Шальная пуля» об автомобильном механике, который модернизирует полицейские автомобили, чтобы они могли с невероятной скоростью гоняться за преступниками.

Тем, кто еще не видел нашумевший фантастический боевик «Довод», очень рекомендуют его посмотреть. Помимо запутанных сюжетных линий и шпионских перестрелок, там есть множество очень необычно снятых сцен с массовыми погонями и авариями, которые выглядят впечатляюще.

«Форсаж Диабло» — польский фильм о молодежи, которая участвует в уличных соревнованиях. Гоночный блокбастер получился ярким и красочным, он может понравиться поклонникам классического «Форсажа».