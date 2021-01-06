Автомобилистам посоветовали 9 фильмов и шоу о гонках 

Превышать скорость на дорогах запрещено, зато смотреть, как это делают гонщики и каскадеры, — всегда зрелищно. Портал Autonews составил свой список новых фильмов и телешоу о гонках и машинах, которые могут понравиться автомобилистам.
Эксперты предлагают посмотреть YouTube-шоу «Джимхана», в котором американский гонщик Кен Блок показывает невероятные трюки. В 11-м выпуске дрифт-шоу его заменил раллийный пилот и один из основателей мотофристайла Трэвис Пастрана. Он совершает прыжки, дрифтует и даже поворачивает машину на 360 градусов на аэродроме под взлетающим спортивным самолетом.
В 2020 году вышел французский боевик «Шальная пуля» об автомобильном механике, который модернизирует полицейские автомобили, чтобы они могли с невероятной скоростью гоняться за преступниками.
Тем, кто еще не видел нашумевший фантастический боевик «Довод», очень рекомендуют его посмотреть. Помимо запутанных сюжетных линий и шпионских перестрелок, там есть множество очень необычно снятых сцен с массовыми погонями и авариями, которые выглядят впечатляюще.
«Форсаж Диабло» — польский фильм о молодежи, которая участвует в уличных соревнованиях. Гоночный блокбастер получился ярким и красочным, он может понравиться поклонникам классического «Форсажа».
Также эксперты советуют посмотреть несколько фильмов, которые выходили до 2020 года. Среди них легендарный «Безумный Макс. Дорога ярости», где огромные тараны, фуры, полыхающие огнем, гонятся друг за другом по пустыне. Также в списке два байопика о гонщиках — «Форд против Феррари» (2019) с Мэттом Деймоном и Кристианом Бейлом и «Гонка» (2013) с Крисом Хемсвортом. В списке оказалась и российская романтическая комедия «Трезвый водитель» (2018).
Красочно снятый и богатый на зажигательный саундтрек «Малыш на драйве» (2017) понравится даже тем, кто не раньше не смотрел подобные картины. Это история о водителе бандитов, который помогает им скрываться с места преступления. Второй главный герой фильма — Subaru Impreza WRX Limited 2006 года. После съемок эта машина была продана на интернет-аукционе за $69 тыс.