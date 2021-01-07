Как изменится система ОСАГО в 2021 году

Еще в 2019 году началась реформа обязательного страхования автогражданской ответственности, некоторые положения были приняты в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса некоторые нововведения начнут действовать только в 2021 году.

При заключении договора ОСАГО страховые компании смогут повышать тариф водителям, если они серьезно нарушили ПДД. Это коснется тех, кто превышает скорость более чем на 60 км/ч, проезжает на красный свет, садится за руль в нетрезвом виде или выезжает на встречную полосу, пишет Autonews . Отмечается, что в МВД будут передавать соответствующие сведения страховщикам. Причем указывать количество нарушений не будут, компании просто проинформируют, нарушал ли их клиент серьезно ПДД.

В марте 2021 года изменятся правила прохождения техосмотра. Теперь эту процедуру можно будет выполнить лишь в сервисах, одобренных Российским союзом автостраховщиков (РСА) и ГИБДД . За отсутствие техосмотра нарушителей будут штрафовать на 2 тыс. руб., но не сразу, а с 2022 года. «Бывают ситуации, когда техосмотр заканчивается через неделю после заключения договора ОСАГО, и никто не будет его продлевать после. А делать диагностический осмотр автомобиля необходимо», — рассказал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев

Из-за пандемии коронавируса автовладельцам разрешили отложить срок передачи диагностической карты в страховую компанию. Водители могли это сделать до ноября, однако те, кто не прошел диагностику и не передал информацию об этом страховщикам, могут столкнуться в новом году с проблемами. В случае ДТП по вине такого автомобилиста страховая компания имеет право предъявить к нему требование регресса и взыскать через суд все выплаты.

С 2021 года камеры на дорогах будут «вычислять» водителей без ОСАГО. Такая система уже действовала во время карантина, когда фиксировались номера машин, не получивших пропуск. Теперь те, кто выезжает на дорогу без страховки, будут получать штраф в размере 800 руб.

Еще в ноябре 2020 года заработала система оформления ДТП с помощью приложения. Оформление происшествия с фотофиксацией дает право на получение выплаты в пределах 400 тыс. рублей, при отказе от фотофиксации — в пределах 100 тыс. рублей. А с 2021 года начнет работать приложение «Госуслуги. Авто», в котором изменения в протокол могут вносить сразу оба участника аварии.