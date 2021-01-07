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Автомобильная промышленность Европы зафиксировала глубочайший кризис 

Ирина Лебедева 1 час назад
Автопроизводители в Европе заявили о глубочайшем кризисе
Фото: Reuters
Автопроизводители бьют тревогу — прошлый год показал рекордное падение потребительского спроса. Падение продаж автомобилей на рынках Европы оказалось самым сильным за несколько десятков лет, пишет Bloomberg, собравший статистику компаний и министерств транспорта разных стран.
Так, в Великобритании количество проданных авто снизилось в 2020 году на 29 процентов, и это рекорд, нечто подобное было лишь в середине Второй мировой войны.
В Германии падение составило примерно 20% по отношению к 2019 году, в Испании — 32%, в Италии — 28%, во Франции — 25,5%.
Отсутствие спроса на автомобили угрожает экономике в целом. Едва начавшееся после весеннего карантина ее восстановление под вопросом.

«Мы в глубоком кризисе. Он более обширный, чем что-либо, с чем мы сталкивались в прошлом», — сказал в интервью изданию руководитель отдела статистики комитета французских автопроизводителей (CCFA) Пьер-Луи Дебар.

Аналитик Bloomberg Intelligence Майк Дин спрогнозировал, что европейский авторынок может начать восстановление во втором квартале 2021 года — но только в том случае, если карантины будут сняты. И то продажи в 2021 году будут все равно на 15% меньше уровня 2019 года, считает Дин. А первый квартал 2021 года будет для рынка особенно провальным.
На фоне общего падения покупательского спроса отмечен некоторый интерес к автомобилям нового поколения. В четвертом квартале 2020 года в Европе автомобили с гибридными двигателями и электромобили впервые опередили по продажам легковые машины на привычном топливе. Управление транспорта в Германии подсчитало, что в 2020 году реализация электромобилей выросла на 200%. Во Франции на электромобили пришлось 6,7% от всех продаж за год в сравнении с 1,9% в 2019 году.
Как ранее писал «Рамблер», в России снижается количество моделей на фоне падения продаж автомобилей. За последние шесть лет показатель уменьшился на 30%, как и объем реализации новых авто, сообщает "Автостат".
Видео дня.Правила тюнинга машин меняются в РФ
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Автоновости , Bloomberg
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