В США восхитились новым российским мотоциклом Ural 

Американский портал Cycle World оценил новый российский мотоцикл с коляской Ural Gear Up GEO производства Ирбитского мотоциклетного завода.

В материале указывается, что модель выпустили лимитированной серией из 20 экземпляров со стоимостью 26 999 долларов за мотоцикл.

Автор статьи подчеркивает, что в новом Ural были расширены внедорожные возможности базовой модели Gear Up. Версия GEO получила регулируемые амортизаторы Nitron, шины Heidenau и выхлопную систему GPR (одобренную только для использования на бездорожье). Кроме того, мотоцикл оборудован новыми багажными стойками сзади и спереди коляски, защитными дугами, дополнительным освещением, креплением для GPS и двойным USB-слотом для зарядки.

В материале отмечается необычайная практичность способного передвигаться по бездорожью российского мотоцикла, в котором "есть место для всей семьи и недельного запаса продуктов". Так же автор статьи указал на наличие у мотоциклов Ural задней передачи, которая, по его мнению, была бы очень удобной и на некоторых двухколесных мотоциклах.

Издание не забыло и о высокой стоимости Ural Gear Up GEO, но, как считает автор материала, 27 тысяч долларов за мотоцикл с коляской мощностью в 41 лошадиную силу лишь подчеркивает все противоречие продукции Ural, совмещающей в себе анахроническую концепцию оборудованного коляской мотоцикла с практичностью, обезоруживающим внешним видом и утилитарностью, которая, по мнению издания, "делает Ural не просто очаровательной диковинкой".