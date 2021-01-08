В 2021 году полицейские будут признавать диагностические карты недействительными, если выяснится, что автомобиль не проходил технический осмотр, сообщает РИА Новости . Нарушитель получит отметку в электронной базе, а организацию, выдавшую карту, привлекут к административной ответственности.

Автоинспекторы получат новые полномочия 1 марта 2021 года, согласно новой редакции закона «О техосмотре». В документе говорится, что диагностическая карта будет аннулирована, если выяснится, что техосмотр не был пройден или пройден с нарушениями: например, у машины есть неисправности из списка запрещающих передвижение по дорогам общего пользования.

Информация о выявленном нарушении будет внесена в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО), а организацию, выдавшую карту, привлекут к ответственности по статье административного кодекса.