В 2021 году полицейские будут признавать диагностические карты недействительными, если выяснится, что автомобиль не проходил технический осмотр, сообщает РИА Новости. Нарушитель получит отметку в электронной базе, а организацию, выдавшую карту, привлекут к административной ответственности.
Автоинспекторы получат новые полномочия 1 марта 2021 года, согласно новой редакции закона «О техосмотре». В документе говорится, что диагностическая карта будет аннулирована, если выяснится, что техосмотр не был пройден или пройден с нарушениями: например, у машины есть неисправности из списка запрещающих передвижение по дорогам общего пользования.
Информация о выявленном нарушении будет внесена в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО), а организацию, выдавшую карту, привлекут к ответственности по статье административного кодекса.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ отметили, что в системе технического осмотра транспортных средств может случиться коллапс. Согласно новым правилам, автомобили нужно будет дважды (до прохождения ТО и после) фотографировать при помощи поверенных в Росстандарте устройств, снимки будут привязываться к геолокации, а сотрудники станций технического осмотра будут обязаны заверять материалы электронной подписью во избежание их подделки. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 марта будущего года. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин прогнозирует, что если это произойдет, то с доступностью услуги оценки состояния транспортных средств возникнут проблемы — большая часть станций технического обслуживания не оснащена необходимым оборудованием, а у бизнесменов нет стимулов для открытия новых квалифицированных станций из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения экономической активности.