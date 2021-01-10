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Назван топ-5 самых надежных автомобилей 

Вечерняя Москва и ещё 5 6 часов назад
Назван топ-5 самых надежных автомобилей
Фото: Вечерняя Москва
В 2020 году прошел конкурс «Автомобиль года», в рамках которого россияне назвали самые надежные машины, имеющиеся на рынке страны. В топ-5 уверенно лидируют немецкие модели.
На пятом месте расположился паркетник Volkswagen Tiguan, стоимостью 1,8-2,2 миллиона рублей в зависимости о модификации. Четвертую позицию занимает автомобиль этой компании Tiuareg. Он стоит от 4,4 миллиона до 5,2 миллиона рублей.
На третьем месте рейтинга находится паркетник шведского производителя Volvo XC90, ранее признанный наиболее надежным в ценовом сегменте от 2,9 миллиона рублей. Машина продается за 4,6 миллиона рублей.
На втором месте списка расположился кроссовер Audi Q8, цена которого превышает 5,2 миллиона рублей. Лидером стал электромобиль Audi e-tron. В движение он приводится при помощи 408-сильного мотора. Стоит такая модель шесть миллионов рублей, сообщается на сайте Car.ru.
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Автоновости , Volvo , Audi , Volvo XC90 , Volkswagen , Volkswagen Tiguan
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