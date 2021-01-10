Назван топ-5 самых надежных автомобилей 

Все новости на карте

В 2020 году прошел конкурс «Автомобиль года», в рамках которого россияне назвали самые надежные машины, имеющиеся на рынке страны. В топ-5 уверенно лидируют немецкие модели.

На пятом месте расположился паркетник Volkswagen Tiguan, стоимостью 1,8-2,2 миллиона рублей в зависимости о модификации. Четвертую позицию занимает автомобиль этой компании Tiuareg. Он стоит от 4,4 миллиона до 5,2 миллиона рублей.

На третьем месте рейтинга находится паркетник шведского производителя Volvo XC90, ранее признанный наиболее надежным в ценовом сегменте от 2,9 миллиона рублей. Машина продается за 4,6 миллиона рублей.