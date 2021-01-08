В России изменятся правила сдачи экзамена на права 

МВД России утвердило новый регламент экзамена для получения водительских прав, который вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Он предусматривает отмену «площадки», уменьшает число «фатальных ошибок», из-за которых экзамен завершается, и разрешает выдавать водительское удостоверение с 16 лет.

Из экзамена, который раньше состоял из трёх этапов — теории, площадки и города, — исключили площадку — экзамен по первоначальным навыкам управления автомобилем, теперь демонстрировать их нужно будет в городе. В отличие от предыдущего регламента, эти навыки описаны отдельно и подробно. Всего их 19, в перечень включены также те, что проверялись ранее на площадке: парковка задним ходом с поворотом на 90 градусов и параллельная парковка, остановка и начало движения на подъёме и спуске. Кроме того, будущий водитель должен уметь разворачиваться в ограниченном пространстве с использованием движения задним ходом, останавливаться для безопасной посадки или высадки пассажиров, проезжать регулируемые и нерегулируемые перекрёстки, железнодорожные переезды, обгонять другие автомобили и перестраиваться на дороге, имеющей две и более полосы.

Новый регламент также сокращает с 17 до 15 число ошибок, из-за которых экзамен автоматически прекращается. При этом в него включены новые ошибки: использование телефона и непристёгнутый ремень безопасности.

Теоретическую часть экзамена на права теперь будут записывать на видеокамеры. А в практической части личность кандидата будут проверять с помощью средств видеофиксации. Новый регламент также разрешает выдавать водительские права несовершеннолетним с 16 лет с согласия законных представителей, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, новые дополнительные требования для экзаменаторов введут в соответствии с новым регламентом в России. Для проведения практического экзамена будут определены дороги и улицы. Проект документа предусматривает дополнительные требования к экзаменатору в части подачи им команд, соблюдения времени проведения экзамена, выбора движения в пределах утверждённых улиц. Экзамен будет содержать проверку начальных навыков управления машиной на закрытых территориях. Экзаменационные маршруты, в которых заранее определены повороты и развороты, из экзамена исключат. В машине с экзаменатором также разрешат находиться общественникам. А при сдаче экзамена больше внимания уделят разделам, нарушение которых приводит к серьёзным авариям.