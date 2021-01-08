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Новый дорожный знак появится в России 

Газета.Ru 4 часа назад
Новый дорожный знак появится в России
Фото: ТАСС
На российских дорогах с 1 марта 2021 года появится новый знак, обозначающий камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» должен заменить собой действующие сейчас таблички о фиксации нарушений ПДД (знак с камерой на белом или желтом фоне).
За пределами населенных пунктов новые знаки будут устанавливать за 150-300 метров до начала зоны контроля нарушений, в населенных пунктах — только на въезде.
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