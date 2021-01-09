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Раскрыта причина установки в машине ручки на потолке со стороны водителя 

РИА Новости 1 час назад
Раскрыта цель ручки на потолке со стороны водителя
Фото: © Depositphotos / ivylingpy
Ручки, которые устанавливают на потолочной панели над проемами дверей в автомобиле, нужны не только пассажирам, но и водителям, пишет "Российская газета".
Подчеркивается, что такая опора незаменима для автолюбителей с ограниченными возможностями, шоферов с избыточным весом и пожилых людей.
Также поручни часто используют для более легкой механической настройки кресла по высоте. В качестве примера приводится дорестайлинговая версия автомобиля Renault Duster. Чтобы задать нужную высоту подушки, на кресле нужно было привстать, потянув предварительно за соответствующий регулировочный рычаг.
Кроме того, из-за высокого клиренса и наличия подножек, поручни устанавливают на внедорожниках, фургонах и грузовиках для того, чтобы водители могли буквально подтягиваться во время посадки.
Однако такие рукоятки часто монтируют не на потолке, а на передних, а иногда и центральных кузовных стойках.
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Автоновости , Renault Duster , Renault , "Российская газета"
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