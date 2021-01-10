В России ввели новый штраф для автомобилистов 

В России с 10 января вступил в силу новый штраф для автомобилистов, теперь неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем. Об этом пишет « Российская газета ».

Нарушения будут фиксировать автоматические системы фотофиксации. Штраф за нарушение для водителей легковых автомобилей составит 1,5 тысячи рублей, для владельцев грузовиков и автобусов — пять тысяч рублей.

Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях были введены, чтобы заработала безбарьерная система оплаты проезда, установленная на ЦКАД, где не установлены шлагбаумы, а оплата проезда списывается автоматически. Однако штрафовать нарушителей будут не только за движение без оплаты по ЦКАД, но и по другим платным дорогам.

Штраф водителю будет выписан, если он не оплатит проезд в течение пяти дней после фиксации. Но если автолюбитель оплатит его в течение 20 дней с момента получения постановления, то штраф аннулируют. Если же водитель этого не сделает, то у него будет десять дней, чтобы обжаловать штраф и 60 дней, чтобы его оплатить. При этом уплата штрафа не отменяет обязанность оплатить сам проезд по платной дороге.