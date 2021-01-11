Китайцы выпустили 650-сильный электроседан с запасом хода

Китайская фирма Nio выпустила большой электроседан ET7 с двухмоторной 650-сильной установкой и запасом хода до 1000 километров. Цена Nio ET7 варьируется в диапазоне от 448 до 526 тысяч юаней (от 69 до 81 тысячи долларов), но покупатель может сэкономить 15-25 процентов стоимости, взяв батарею в аренду.

По габаритам и форм-фактору Nio ET7 близок к Tesla Model S, Xiaopeng P7 Lucid Air — длина/ширина/высота китайского седана равны соответственно 5098/1987/1505 миллиметрам, а колёсная база — 3060 миллиметров. Коэффициент аэродинамического сопротивления у Nio ET7 равен 0,23 — это на 0,01 лучше, чем показатель «Теслы».

По ёмкости тяговых батарей топовой «семёрке» нет равных: флагман оснастят ячейками на 150 киловатт-часов, а запас хода без подзарядки достигнет 1000 километров. Впрочем, такая версия появится позже, а пока к заказу доступны более скромные батареи на 70 киловатт-часов (автономность 500 километров) и 100 киловатт-часов (автономность 700 километров).

Инженеры и маркетологи Nio сделали всё, чтобы покупатели электромобилей не переплачивали за тяговые батареи, а брали их в аренду. Выгода ощутима: базовый Nio ET7 с аккумулятором на 70 киловатт-часов стоит от 448 тысяч юаней (5,15 миллиона рублей), а с «арендованной» батареей — всего 378 тысяч юаней (4,35 миллиона рублей). Ежемесячная плата за пользование аккумуляторами составит 980 юаней (11 тысяч рублей). За 1480 юаней (17 тысяч рублей) можно взять в аренду более ёмкую батарею на 100 киловатт-часов.

Необычный формат владения электромобилем Nio оправдан, ведь аккумуляторы у «семёрки» сменные. Стартап Nio придумал систему станций Power Swap Station 2.0, на которых процесс замены разряженной батареи на новую займёт менее трёх минут. К концу 2021 года в Китае планируют построить 500 станций для быстрой ротации батарей, каждая из которых сможет выполнять до 312 «пит-стопов» в сутки, заменяя и быстро заряжая аккумуляторы.

Вариативности в выборе силовой установки седана на первых порах не будет: все Nio ET7 оснастят системой, состоящей из переднего 245-сильного двигателя на постоянных магнитах и заднего асинхронного мотора мощностью 408 лошадиных сил. Совокупная отдача — 653 лошадиные силы и 850 Нм, так что разгон с места до 100 километров в час у «семёрки» займёт 3,9 секунды.

Оснащение электромобиля богатое: штатно Nio ET7 получит мультиконтурные кресла обоих рядов с подогревом, вентиляцией и массажем; аудиосистему с 23 динамиками; адаптивную пневматическую подвеску; цифровую приборную панель и мультимедиасистему с сенсорным дисплеем диагональю 12,8 дюйма.

Особое внимание уделяется системам автономного вождения: за ориентацию электромобиля в пространстве отвечают 33 датчика, радара и лидара, а также одиннадцать камер. Nio ET7 способен анализировать обстановку спереди на расстоянии до 500 метров, идентифицировать людей и другие автомобили. Обработкой данных для беспилотной системы Nio займётся суперкомпьютер с 48 процессорными ядрами и вычислительной мощностью в семь раз больше, чем на электромобилях Tesla.

Предварительные заказы на электромобили Nio ET7 в Поднебесной уже принимают: чтобы оформить заявку, нужно заплатить 5000 юаней (57,5 тысячи рублей). Поставки флагманского электроседана должны начаться в первом квартале 2022 года.

Если заявленные характеристики Nio ET7 подтвердятся, у новинки есть шансы потеснить Tesla Model S, ведь американский электромобиль стоит в Китае гораздо дороже: от 734 тысяч юаней до 1 миллиона 175 тысяч юаней (от 113 до 181 тысячи долларов).