Российские водители лишатся прав за три грубых нарушения

Российских водителей могут лишить прав на срок до полутора лет за три грубых нарушения правил дорожного движения в течение года. Этой нормой Минюст РФ намерен дополнить новый КоАП.

«Водителя, совершившего в течение года три грубых нарушения ПДД, таких как выезд на встречную полосу или проезд на красный свет, смогут лишить прав на срок до полутора лет», — пишет «Коммерсант».

Мера коснется также тех, кого в течение года наказывали за превышение скорости на 60 км/ч. Однако, нарушения, которые фиксировались автоматическими камерами учитываться в «накопительной» системе не будут.

Кроме того, будут усилены санкции за пьяное вождение. Так, нетрезвого водителя могут лишить прав на срок до трех лет, если он вез ребенка.

Ранее в России был введен новый штраф для автомобилистов. С 10 января неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем, пишет RT. За подобное нарушение водителям легковушек придется заплатить полторы тысячи рублей, а для владельцев автобусов и фур штраф составит пять тысяч рублей, уточняет агентство Nation News.