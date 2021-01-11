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Российские водители лишатся прав за три грубых нарушения 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Выезд на встречную полосу, проезд на красный свет и превышение скорости могут стать причинами лишения водительских прав на срок до полутора лет. Об этом со ссылкой на проект поправок в КоАП пишет «Коммерсант».
В Минюсте РФ изданию пояснили, что планируется включить в КоАП ряд новых норм, в том числе наказание для злостных нарушителей правил дорожного движения.
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Так, автолюбитель может быть лишен прав на срок до полутора лет, если в течение года он был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, проезд на красный свет. При этом будет учитываться комбинация из трех любых грубых нарушений.
Кроме того, по инициативе МВД будет ужесточено наказание за пьяное вождение. Нетрезвого водителя планируют лишать прав на срок до трех лет и штрафовать на 50 тысяч рублей, если он вез ребенка. Сейчас за пьяную езду штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок до двух лет.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Департаменте транспорта Москвы рассказали, что дорожные камеры начнут выявлять водителей с непристегнутым ремнем безопасности, а также тех, кто использует смартфоны во время движения. Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов назвал это хорошей новостью с точки зрения безопасности дорожного движения, но усомнился в способности камер делать это правильно.
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Автоновости , Видео , Минюст РФ , МВД
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