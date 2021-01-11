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Стало известно, когда и на сколько подорожают автомобили Lada 

Motor.ru и ещё 2 11 января 2021
Когда и на сколько подорожают автомобили Lada
Фото: © Lada.ru
АвтоВАЗ поднимет цены на новые автомобили Lada 15 января, сообщает портал «Лада. Онлайн» со ссылкой на дилеров бренда. В среднем подорожание составит 2-5 процентов.
Согласно таблице, опубликованной изданием, в основном цены на модели увеличатся на 12 тысяч рублей. Например, настолько подорожают 4x4 (эту модель АвтоВАЗ решил переименовать в Niva Legend), Granta Cross и Active. Заметнее вырастет стоимость Largus — прибавка составит 15 тысяч рублей.
В большей степени подорожание скажется на Vesta: в зависимости от модификации цены вырастут на 20-39 тысяч рублей. Так, Vesta SW Cross будет стоить от 905,9 тысячи до 1 106 900 рублей, то есть на 39 тысяч рублей больше, чем сейчас. Седан подорожает на 20-27 тысяч рублей, его можно буде купить по цене от 703,9 тысячи до 1 016 900 рублей.
Лада. Онлайн / Изменение цен на автомобили Lada
Неизменной останется только стоимость Lada Niva (ранее продавалась под брендом Chevrolet): как и прежде, цены на внедорожник будут варьироваться от 738 тысяч до 871 тысячи рублей, а на Niva Off-Road — от 824 тысяч 881 тысячи рублей.
За 11 месяцев 2020 года в России продали 302,7 тысячи новых автомобилей Lada. Итоговые продажи за весь прошлый год АвтоВАЗ раскроет в среду, 13 января.
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Автоновости , Chevrolet , Lada , Автоваз
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