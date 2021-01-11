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В Финляндии избавляются от автохлама и помогают гражданам приобрести машины 

Car.ru 1 час назад
Как в Финляндии избавляются от автохлама
Фото: Car.ru
В Финляндии есть государственная программа по утилизации автомобилей, которая начала свое действие в декабре прошлого года и продлится до конца текущего года.
Данная программа была разработана для увеличения продаж новых автомобилей, а также увеличения перерабатываемого металлолома.
Так, при сдаче старого автомобиля в утиль автовладелец получает компенсацию, которую в дальнейшем может использовать для приобретения нового электроавтомобиля, электровелосипеда или же потратить на билеты на общественный транспорт.
В Финляндии все больше появляется автомобилей экологического класса. Уже более 100 граждан подали заявки на участие в программе по утилизации автомобилей. Также можно сдать сразу несколько автомобилей, но при этом общую сумму компенсации за все машины можно будет потратить только на одну единицу транспорта.
В основном с начала действия программы компенсацию используют для покупки нового электровелосипеда. Данный вид транспорта довольно развит в Финляндии.
Если компенсацию потратить на покупку новой экологической машины, сумма составит 1 000 евро (91 000 рублей), за плагин-гибрид — 2 000 евро (182 тыс. рублей), также выплачивается допбонус от автомобильной отрасли в размере 500 евро (45 000 рублей). При покупке электромобиля компенсация будет равна 2 000 евро.
В общей сложности с учетом всех компенсаций и бонусов купить электромобиль в Финляндии можно со скидкой в 4 500 евро (410 000 рублей).
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