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Водители из РФ руками сдвинули фуру и устранили пробку 

Павел Тиунов 4 часа назад
В Новосибирске автолюбители руками передвинули фуру, попавшую в ДТП, чтобы освободить проезд, сообщает Telegram-канал Baza. Инициатива смекалистых водителей попала в объектив мобильного оператора.
Инцидент произошел 10 января на улице Большевистской. Водитель фуры на скользкой дороге не справился с управлением, грузовик выехал на обочину и врезался в дерево, а фуру развернуло поперек проезжей части. В результате оказались перекрыты три полосы движения в одну сторону. Выезд на встречную полосу в этом месте ограничен бетонным «отбойником».
Водители, оказавшиеся в транспортной западне, решили не дожидаться спецтехники и освободить проезд вручную. Около двух десятков автолюбителей навалились на край прицепа и сдвинули его ближе к обочине, освободив, таким образом, как минимум одну полосу для проезда.

«Люди в Сибири двигают фуры. Так что не удивляйтесь», — слышен на видео голос автора.

Ранее, как сообщал «Рамблер», читатели американского издания USA Today изумились фотографии, на которой российская пенсионерка купается в проруби. Снимок был сделан 9 января в Вологде при температуре минус 14 градусов. Американцы были шокированы стойкости характера пожилой женщины и признали, что «русские — это хардкор».
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Автоновости , Видео
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