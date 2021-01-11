Водители из РФ руками сдвинули фуру и устранили пробку 

В Новосибирске автолюбители руками передвинули фуру, попавшую в ДТП, чтобы освободить проезд, сообщает Telegram-канал Baza. Инициатива смекалистых водителей попала в объектив мобильного оператора.

Инцидент произошел 10 января на улице Большевистской. Водитель фуры на скользкой дороге не справился с управлением, грузовик выехал на обочину и врезался в дерево, а фуру развернуло поперек проезжей части. В результате оказались перекрыты три полосы движения в одну сторону. Выезд на встречную полосу в этом месте ограничен бетонным «отбойником».

Водители, оказавшиеся в транспортной западне, решили не дожидаться спецтехники и освободить проезд вручную. Около двух десятков автолюбителей навалились на край прицепа и сдвинули его ближе к обочине, освободив, таким образом, как минимум одну полосу для проезда.

«Люди в Сибири двигают фуры. Так что не удивляйтесь», — слышен на видео голос автора.

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