Новый Grand Cherokee вышел в трехрядной версии 

Jeep представил новый Grand Cherokee L с тремя рядами сидений и оставил на конвейере старое поколение, которое выпускается уже 11 лет. Это связано с тем, что сегодня на рынке США порядка 70% продаж в этом классе приходится именно на трехрядные машины. Компания решила сделать "ход конем" и потому Grand Cherokee с классической компоновкой выйдет годом позже.

Опыт в построении семейного формата у компании не самый удачный. В 2005 Jeep Commander запустили в надежде занять новый сегмент рынка, однако покупателям не понравились плохое качество салона, непродуманная система трансформации задних кресел и номинальный третий ряд. Это привело к тому, что уже через 5 лет машину, даже не дождавшуюся рестайлинга, сняли с производства.

Новое поколение построено на платформе Giorgio, на которой созданы современные Alfa Romeo Giulia и Stelvio. Предыдущее поколение использовало платформу Mercedes-Benz ML и к настоящему времени уже устарело технически и морально. Новая платформа означает использование новых технологий, электроники, систем безопасности, расширенное применение алюминия и высокопрочных сталей.

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Однако техника новому поколению досталась от предыдущего. По-прежнему доступны все полноприводные трансмиссии. Самая простая Quadratrac I предлагает муфту в приводе передних колес. Quadratrac II дополнена демультипликатором, а топовая Quadra-Drive II имеет в наличии блокировку заднего дифференциала. Опционально можно заказать пневматическую подвеску Quadra-Lift с замкнутым воздушным контуром. В стандартном положении новый Grand Cherokee на 5 мм выше предшественника и возвышается над землей на 212 мм. На парковке дорожный просвет может уменьшаться до 170 мм, а на бездорожье увеличиваться до солидных 277 мм.

Двигатели тоже остались прежние. Тренд гибридизации обошел новое поколение стороной и потому на выбор только два мотора — базовый V6 3.6 или опционный V8 5.7. Коробка одна — восьмиступенчатый автомат.

Новый Grand Cherokee вырос в размерах во всех направлениях. Колея стала шире, а колеса могут быть диаметром до 21 дюйма. За счет увеличившейся колесной базы и заднего свеса геометрическая проходимость у машины ухудшилась.

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Значительному обновлению подверглись технологии, используемые в автомобиле. Теперь капот и багажник сделаны из алюминия. Рядом с ними расположилась полностью светодиодная светотехника. В салоне водителя приветствует виртуальная приборная панель, расположенная на экране диагональю 10,25 дюймов. На лобовом стекле — проекция, а вместо классического рычага коробки — модная вращающаяся шайба. Мультимедиа система с тачскрином и диагональю 8,4 или 10,1 дюйма поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto и умеет раздавать Wi-Fi. При этом блок климат-контроля остался нетронутым — тут все так же обычные кнопки, качающиеся клавиши и крутилки.

На выбор предложено два варианта компоновки салона — на шесть или семь посадочных мест. В шестиместном исполнении на втором ряду устанавливаются раздельные "капитанские" кресла. На всем протяжении салона расположено 12 разъемов USB сразу двух стандартов — USB-A и USB-C. Багажный отсек за третьим рядом составит 484 литра, а со всеми сложенными сиденьями — 2396 литров.

После начала продаж будут доступны пять комплектаций. Средняя из них будет иметь передние мультиконтурные сиденья с вентиляцией и массажем, камеры кругового обзора, аудиосистему с 19 динамиками и круиз-контроль с функцией удержания в полосе, который к концу года научится управлять автомобилем на трассе без рук водителя. Топовая версия предложит обивку сидений дорогой кожей, деревянный шпон в отделке и вентиляцию сидений второго ряда.

Старт продаж запланирован на второй квартал этого года, при этом как минимум до начала 2022 года удлиненная версия будет продаваться параллельно со старым поколением. Производство пятиместной версии, которая заменит автомобиль прошлого поколения, будет запущено позднее. Руководство компании обещает появление не только пятиместного варианта, но и традиционных заряженных SRT, Trackhawk и внедорожной версии Trailhawk. Отдельного внимания заслуживает подзаряжаемый гибрид, выход которого станет новой вехой для компании.