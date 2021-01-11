Кому не нужно проходить техосмотр

С 1 марта в России изменятся правила прохождения технического осмотра (ТО) транспортных средств. В частности, появится единая автоматизированная система, а МВД будет аннулировать диагностические карты автомобилей, не прошедших ТО. Однако новые правила коснутся не всех машин. Об этом говорится в постановлении правительства РФ «О проведении технического осмотра транспортных средств».

Согласно документу, от техосмотра освобождаются городской наземный электрический транспорт, военные машины и автомобили служб федеральных органов исполнительной власти, где законом предусматривается военная служба. Кроме того, постановление не распространяется на автомобили органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также на тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, пишет Autonews.

Ранее «Профиль» писал, что диагностические карты машин без техосмотра начнут аннулировать с 1 марта. Отметка об этом будет внесена в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО).