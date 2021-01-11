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Стало известно, кому не нужно проходить техосмотр 

Профиль 55 минут назад
Кому не нужно проходить техосмотр
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
С 1 марта в России изменятся правила прохождения технического осмотра (ТО) транспортных средств. В частности, появится единая автоматизированная система, а МВД будет аннулировать диагностические карты автомобилей, не прошедших ТО. Однако новые правила коснутся не всех машин. Об этом говорится в постановлении правительства РФ «О проведении технического осмотра транспортных средств».
Согласно документу, от техосмотра освобождаются городской наземный электрический транспорт, военные машины и автомобили служб федеральных органов исполнительной власти, где законом предусматривается военная служба. Кроме того, постановление не распространяется на автомобили органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также на тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины, пишет Autonews.
Ранее «Профиль» писал, что диагностические карты машин без техосмотра начнут аннулировать с 1 марта. Отметка об этом будет внесена в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИС ТО).
Напомним, что с марта в России вводится единая автоматизированная система техосмотра транспортных средств. В соответствии с ней, диагностические карты будут оформлять в электронном виде. Закон также предусматривает и другие изменения в процедуре. Так, с 1 марта она будет фиксироваться на камеру. Операторы должны будут передавать фотографии машины в систему. Съемка будет проходить в пункте технического осмотра или на передвижной диагностической линии. Также сообщалось, что техосмотр можно будет выполнить лишь в сервисах, одобренных Российским союзом автостраховщиков (РСА) и ГИБДД.
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Автоновости , Правительство РФ , ГИБДД , МВД
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