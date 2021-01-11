Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶

Бензин в России в 2020 году подорожал на 2,1-2,4% 

ТАСС 7 часов назад
Бензин в России в 2020 году подорожал на 2,1-2,4%
Фото: ТАСС
Розничные цены на бензин Аи-95 в 2020 году в России выросли на 2,4%, на Аи-92 — на 2,1% при предварительной оценке инфляции на уровне 4,9%. Дизельное топливо в прошлом году подорожало на 1,6%, говорится в сообщении Минэнерго РФ со ссылкой на предварительные данные Росстата.

"Для недопущения дефицита бензина на АЗС и, соответственно, экономически необоснованного роста цен на российском рынке, Минэнерго России совместно с ФАС России и профессиональными участниками рынка в рамках работы оперативного штаба постоянно ведет мониторинг производства и отгрузок топлива на внутренний рынок и экспорт", — отмечает ведомство.

Минэнерго напоминает, что цены на нефтепродукты в РФ не подлежат госрегулированию и зависят, в том числе, от цены нефти на мировых рынках. Для сглаживания резких колебаний цен на моторное топливо в России действует специальный налоговый механизм — демпфер. Это позволит сдержать темпы рост цен на автотопливо в пределах инфляции и в 2021 году.

"На данный момент анализ позволяет сказать, что в 2021 году темп роста розничных цен на нефтепродукты также сохранится в пределах инфляции, несмотря на рыночные колебания цен на оптовом рынке", — подчеркивает ведомство.

По оценке министерства, в текущих ценовых и макроэкономических условиях величина демпфера на автомобильный бензин составляет около 1000 рублей за тонну, что является индикатором относительного паритета между мировым и российским рынками нефтепродуктов. Плановое изменение акциза на автомобильный бензин в 2021 году составило 510 рублей за тонну (увеличение на 4% по сравнению со ставкой акциза, действующей в 2020 году).
Видео дня. Мешающие проезду пожарных шлагбаумы снесут
ТАСС: последние новости
Проезд по ЦКАД-4 станет платным с 12 января Проезд по ЦКАД-4 станет платным с 12 января Вступил в силу закон о штрафах за проезд по платным дорогам без оплаты Вступил в силу закон о штрафах за проезд по платным дорогам без оплаты Дорожный знак фото- и видеофиксации нарушений ПДД появится на дорогах России Дорожный знак фото- и видеофиксации нарушений ПДД появится на дорогах России
Комментарии 5
Автоновости , Росстат , ФАС , Минэнерго
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
00:51
Появилось видео места смертельного ДТП в Башкирии
ДТП
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
01:54
Видео с датой ухода Honda с российского рынка
Автоновости
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
00:14
Подробности ДТП со скорой в Москве сняли на видео
ДТП
Видео подробностей массового самовозгорания авто
02:41
Видео подробностей массового самовозгорания авто
Автоновости
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
01:04
Момент аварии автобуса под Рязанью попал на видео
ДТП
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
00:22
Полицейские спасли автобус с детьми от столкновения с иномаркой
ДТП
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
00:49
Смертельное ДТП под Новосибирском попало на видео
ДТП
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
00:55
Видео подробностей ДТП с пассажирским автобусом
ДТП
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
01:38
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео
Тест-драйвы
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
00:14
Машина с полицейскими влетела в КамАЗ
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение