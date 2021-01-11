Бензин в России в 2020 году подорожал на 2,1-2,4% 

Розничные цены на бензин Аи-95 в 2020 году в России выросли на 2,4%, на Аи-92 — на 2,1% при предварительной оценке инфляции на уровне 4,9%. Дизельное топливо в прошлом году подорожало на 1,6%, говорится в сообщении Минэнерго РФ со ссылкой на предварительные данные Росстата

"Для недопущения дефицита бензина на АЗС и, соответственно, экономически необоснованного роста цен на российском рынке, Минэнерго России совместно с ФАС России и профессиональными участниками рынка в рамках работы оперативного штаба постоянно ведет мониторинг производства и отгрузок топлива на внутренний рынок и экспорт", — отмечает ведомство.

Минэнерго напоминает, что цены на нефтепродукты в РФ не подлежат госрегулированию и зависят, в том числе, от цены нефти на мировых рынках. Для сглаживания резких колебаний цен на моторное топливо в России действует специальный налоговый механизм — демпфер. Это позволит сдержать темпы рост цен на автотопливо в пределах инфляции и в 2021 году.

"На данный момент анализ позволяет сказать, что в 2021 году темп роста розничных цен на нефтепродукты также сохранится в пределах инфляции, несмотря на рыночные колебания цен на оптовом рынке", — подчеркивает ведомство.

По оценке министерства, в текущих ценовых и макроэкономических условиях величина демпфера на автомобильный бензин составляет около 1000 рублей за тонну, что является индикатором относительного паритета между мировым и российским рынками нефтепродуктов. Плановое изменение акциза на автомобильный бензин в 2021 году составило 510 рублей за тонну (увеличение на 4% по сравнению со ставкой акциза, действующей в 2020 году).